information fournie par So Foot • 14/12/2024 à 22:24

Manchester City intéressé par... Paul Pogba ?

Alors ça, c’est quand même le comble.

Paul Pogba a plus occupé les médias pour ses affaires extra-sportives que pour ses performances sur le terrain ces derniers mois, mais pour autant, il semblerait qu’il n’ait pas encore perdu toute sa cote. Selon les informations du journal anglais The Independent , réputé pour être plutôt sérieux, le Français ferait l’objet de convoitises de Manchester City . La piste ne serait néanmoins pas proche d’aboutir pour la simple et bonne raison que Pogba ne serait pas intéressé pour retourner à Manchester, où il a fait les beaux jours du rival il y a plusieurs saisons. Pep Guardiola serait lui assez fan du joueur, en qui il verrait une bonne piste pour remplacer Rodri, blessé pour une longue durée. Mais toujours selon le média anglais, la Pioche se verrait actuellement plutôt en Liga, en Bundesliga ou en Serie A .…

AL pour SOFOOT.com