Manchester City fait le job, Sage ouvre son compteur avec Palace

La Bundesliga était plus généreuse en buts, mais Manchester City s’en moque pas mal. Le vice-champion d’Angleterre a assuré l’essentiel ce samedi face au promu Coventry City : le 300 e but en club d’Erling Haaland – une tête surpuissante sur un centre d’Antoine Semenyo – suffit au bonheur des Skyblues (1-0). Gigio Donnarumma est passé à quelques centimètres d’un CSC digne des plus grandes années de vidéo gag dès la sixième minute de jeu en ratant son contrôle dans la surface. Sans conséquence : City poursuit son carton plein avant la première grosse semaine de la saison, qui l’emmènera à Porto mardi et à Old Trafford pour le derby dimanche prochain.

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QB pour SOFOOT.com