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Manchester City fait le job, Sage ouvre son compteur avec Palace
information fournie par So Foot 05/09/2026 à 18:03
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Manchester City fait le job, Sage ouvre son compteur avec Palace

Manchester City fait le job, Sage ouvre son compteur avec Palace

La Bundesliga était plus généreuse en buts, mais Manchester City s’en moque pas mal. Le vice-champion d’Angleterre a assuré l’essentiel ce samedi face au promu Coventry City : le 300 e but en club d’Erling Haaland – une tête surpuissante sur un centre d’Antoine Semenyo – suffit au bonheur des Skyblues (1-0). Gigio Donnarumma est passé à quelques centimètres d’un CSC digne des plus grandes années de vidéo gag dès la sixième minute de jeu en ratant son contrôle dans la surface. Sans conséquence : City poursuit son carton plein avant la première grosse semaine de la saison, qui l’emmènera à Porto mardi et à Old Trafford pour le derby dimanche prochain.

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