Manchester City et Foden croquent l'AEK Athènes

Manchester City 5-1 AEK Athènes

Buts : Anderson (12 e ) Foden (34 e , 65 e , 76 e ), Cherki (57 e ) pour les Citizens // Pilo (52 e ) pour l’AEK

Net et sans bavure. Sans Erling Haaland, sur le banc pour la première fois depuis janvier dernier, Manchester City n’a fait qu’une bouchée de l’AEK Athènes ce mardi soir (5-1). Avec un onze remanié, les Citizens ne perdent pas de temps pour prendre les commandes de la partie. Sur un coup franc malicieux tiré par Enzo Fernandez, le ballon heurte la barre et retombe sur le pauvre Alberto Brignoli. Elliot Anderson a bien suivi et fait trembler les filets (1-0, 12 e ) . Assez ronronnant après cette ouverture du score, les hommes d’Enzo Maresca mettent la seconde après la demi-heure de jeu. À la suite d’un une-deux avec Rico Lewis, Phil Foden récupère le ballon dans la surface adverse et fusille Brigoli (0-2, 34 e ) .…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com