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Le PSG foudroie le Barça dans un nouveau match de gala
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 22:57

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Le PSG foudroie le Barça dans un nouveau match de gala

Le PSG foudroie le Barça dans un nouveau match de gala

On ne pouvait pas passer à côté de ce PSG-Barça automnal et les champions d'Europe en titre n'ont pas raté l'occasion de rappeler leur puissance en s'imposant de manière spectaculaire au Parc des Princes (4-2). Après trois journées, c'est un sans-faute pour le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

PSG 4-2 Barcelone

Buts : Doué (38 e ), Hernandez (72 e ), Vitinha (81 e ) et Ruiz (86 e ) pour le PSG // Espart (55 e ) et Yamal (79 e ) pour le Barça

Plus d’informations à venir sur sofoot.com…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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