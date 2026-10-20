Liverpool renverse Villarreal, Naples domine Bodø/Glimt et la Roma étrille Bratislava

Renversant. Si de nombreux observateurs ont préféré se brancher sur la rencontre entre le PSG, double champion d’Europe, et le FC Barcelone, qui a tenu toutes ses promesses, il y a eu du beau spectacle aussi sur les autres pelouses européennes lors de cette première fournée de la 3 e journée. Sans vous spoiler, il y a eu des scénarios assez dingues.

Les Reds coulent le sous-marin jaune

L’une des surprises de la soirée est la rencontre renversante entre Liverpool et Villarreal (4-2). D’abord coulés par le sous-marin jaune avec deux pions en 30 minutes, les Reds se sont révoltés. Remis dans le droit chemin par Alexis Mac Allister (36 e ) et Ronald Araujo (45 e +1), les hommes d’Iraola ont pris l’avantage après l’heure de jeu. Auteur d’un rush magnifique côté droit, Rio Ngumoha sert sur un plateau son coéquipier argentin, qui claque un doublé en marquant d’une barre rentrante (65 e ). Libérés, les Anglais prennent le large dans la foulée grâce à Florian Wirtz, qui conclut la belle remontée de Liverpool (68 e )…

TM pour SOFOOT.com