Hakimi : « On veut encore réaliser quelque chose de grand cette année»

Succès éreintant. Interrogé par les journalistes de Canal+ après la belle victoire du PSG face au FC Barcelone ce mardi soir (4-2), lors de la 3 e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, Achraf Hakimi a déclaré : « Je suis fatigué, on a beaucoup couru sur le terrain, mais je suis content de la victoire », a soufflé le latéral à son ancien sélectionneur Walid Regragui, qui l’a relancé sur son manque de buts : « Je suis très content pour ma passe décisive, mais oui, ça fait longtemps que je n’ai pas marqué, même si j’ai eu des occasions aujourd’hui. Mais ça ne veut pas rentrer pour l’instant. »

« On voulait continuer à gagner »

Déjà tombeur de Manchester City (2-4) la semaine dernière, le PSG, qui n’a perdu aucun de ses 13 derniers matchs en Ligue des Champions (8 victoires, 4 nuls), a confirmé ses ambitions. L’international marocain a ensuite été questionné sur le message envoyé aux autres formations par ces victoires : « On aime jouer des matchs contre des équipes de ce niveau, car ça nous permet de montrer nos qualités. On est ambitieux, on voulait continuer à gagner. On veut encore réaliser quelque chose de grand cette année. » Également questionné sur l’état de santé des joueurs blessés ce soir-là, Hakimi n’a pas donné plus de précisions.…

TM pour SOFOOT.com