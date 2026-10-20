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Lucas Hernandez : « Cette envie de tout donner sur le terrain ne m'a jamais quittée »
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 23:24

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Lucas Hernandez : « Cette envie de tout donner sur le terrain ne m'a jamais quittée »

Lucas Hernandez : « Cette envie de tout donner sur le terrain ne m'a jamais quittée »

L’homme de la soirée. Titularisé contre toute attente dans le couloir gauche en l’absence de Nuno Mendes, Lucas Hernandez a été l’un des héros de la soirée côté parisien en inscrivant le but du 3-2, qui a grandement contribué à la victoire du club de la capitale contre Barcelone ce mardi soir (4-2). Intraitable face à Lamine Yamal, qu’il n’a pas laissé s’exprimer, l’international français a forcément apprécié sa soirée, comme il l’a confié au micro de Canal+.

« Comme j’ai toujours fait, j’ai donné le maximum sur le terrain. »

« J’ai appris lors de la causerie que j’allais débuter le match. Comme j’ai toujours fait, j’ai donné le maximum sur le terrain. C’est vrai qu’il y a de meilleures soirées que d’autres, mais cette envie de tout donner sur le terrain ne m’a jamais quittée et aujourd’hui, ça a payé. »…

TM pour SOFOOT.com

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