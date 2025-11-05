Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Manchester City domine Dortmund, Cherki buteur
information fournie par So Foot•05/11/2025 à 23:12
Manchester City domine Dortmund, Cherki buteur
Manchester City 4-1 Dortmund
Buts : Foden (22
e
et 57
e
), Haaland (29
e
) et Cherki (90
e
+1) pour les Cityzens // Anton (72
e
)
Brutal. De la 89 e minute où la main évidente d’Ederson aurait dû permettre à l’OM de bénéficier d’un penalty pour essayer d’arracher la victoire, à la 90 e qui a vu l’entrant Lazar Samardžić marquer un but extraordinaire pour offrir les trois points à l’Atalanta ...
L'Olympique de Marseille sans punch s'est incliné à domicile contre l'Atalanta Bergame (1-0) sur un but controversé mercredi pour la 4e journée de Ligue des champions où l'Inter Milan, vainqueur du Kairat Almaty (2-1), a réussi le carton plein comme le Bayern et ...
Club Bruges 3 – 3 FC Barcelone Buts : Tresoldi (6 e ) et Forbs (17 e et 64 e ) pour les Bleu et Noir // F.Torres (8 e ), Lamine Yamal (61 e ) et Tzolis (CSC, 77 e ) pour les Blaugrana Quel match !… TJ pour SOFOOT.com
Les Marseillais vont maudire pendant longtemps cette 90e minute, où on est passé d'un potentiel penalty pour l'OM au but de la victoire pour l'Atalanta. 0-1, score final, au bout d'un match globalement raté par les Phocéens, qui glissent hors de la zone de barrages ...
