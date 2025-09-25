 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Manchester City, Arsenal, Liverpool : on connaît les affiches des huitièmes de finale de League Cup
information fournie par So Foot 25/09/2025 à 10:55

Déjà les huitièmes, on nage en plein délire.

Les derniers seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise se disputaient ce mercredi soir, en même temps que les rencontres de Ligue Europa. Face à des équipes des divisions inférieures, les cadors du football anglais se sont facilement qualifiés. Manchester City s’est imposé face à Huddersfield (2-0) , Newcastle a facilement disposé de Bradford (4-1) tandis qu’Arsenal et Tottenham ont respectivement battu Port Vale (2-0) et Doncaster (3-0) . Après ces rencontres sans suspens, les magnats des boules de l’English Football League ont tiré au sort les prochains huitièmes de finale.

MBC pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank