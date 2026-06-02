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Maman, Embolo a raté l’avion
information fournie par So Foot 02/06/2026 à 15:14

Maman, Embolo a raté l’avion

Maman, Embolo a raté l’avion

Ah, les États-Unis et les visas : une grande histoire d’amour. Cette fois, c’est Breel Embolo qui en a fait les frais. L’équipe nationale suisse s’est envolée mardi vers les US sans l’attaquant du Stade rennais , bloqué pour roulement de tambour… un problème de visa. Oui, bon, on vous l’avait déjà spoilé.

One seat empty, but not for long😉 See you soon @BreelEmbolo97✈️ pic.twitter.com/AVb8DnQ6KL…

MJ pour SOFOOT.com

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