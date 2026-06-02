Maman, Embolo a raté l’avion
Ah, les États-Unis et les visas : une grande histoire d’amour. Cette fois, c’est Breel Embolo qui en a fait les frais. L’équipe nationale suisse s’est envolée mardi vers les US sans l’attaquant du Stade rennais , bloqué pour roulement de tambour… un problème de visa. Oui, bon, on vous l’avait déjà spoilé.
One seat empty, but not for long😉 See you soon @BreelEmbolo97✈️ pic.twitter.com/AVb8DnQ6KL…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer