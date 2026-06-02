La liste de l'Ouzbékistan concoctée par Cannavaro

Les Ouz-men et le Ballon d’or. Le sélectionneur de l’Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, a annoncé ce mardi la liste des joueurs qui l’accompagneront au Mondial . Sans surprise, la star des « Loups Blancs », Abdukodir Khusanov , sera le visage médiatique de sa nation pour sa première participation à la Coupe du monde. L’ancien Lensois sera accompagné d’ Eldor Shomurodov , passé par l’AS Roma et en grande forme cette saison après avoir terminé meilleur buteur du championnat turc avec Başakşehir, ainsi que de son coéquipier à Istanbul, Abbosbek Fayzullaev.

Une majorité de joueurs locaux

Sur les 26 noms retenus par le Ballon d’or et champion du monde 2006, 15 d’entre eux évoluent dans le championnat ouzbèque . Un vivier local sur lequel devra compter Cannavaro pour tenter de faire briller sa sélection pour son premier Mondial. L’Ouzbékistan débutera contre la Colombie le 18 juin , avant de défier le Portugal (23/06) et la RD Congo (28/06) .…

OC pour SOFOOT.com