Le FC Annecy accueille l'actionnaire d'un club champion d'Europe

Bientôt un nouveau promu grâce à la multipropriété ? Après les rumeurs de l’hiver, le FC Annecy a officialisé ce mardi l’arrivée de V Sport dans son capital, en tant qu’actionnaire majoritaire . Le fonds d’investissement, déjà propriétaire d’Aston Villa et disposant de parts dans le club du Vitoria SC , va donc s’offrir un nouveau point d’ancrage dans un championnat européen. Selon les informations du Dauphiné Libéré , la société de holding va entrer à hauteur de 30% pour 4,5 millions d’euros.

📰 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 Le FC Annecy est heureux d'annoncer l’arrivée de V Sports, propriétaire d’@AVFCOfficial, au capital du club à travers une prise de participation minoritaire. 🔎 https://t.co/jcCwky2eiD pic.twitter.com/9bFCq65uIV…

OC pour SOFOOT.com