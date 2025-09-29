Mamadou Sarr dit oui au Sénégal
Alerte beau coup pour le Sénégal.
Le jeune défenseur du RC Strasbourg, Mamadou Sarr, a tranché pour son avenir international . Selon Match360 , Sarr, passé par plusieurs équipes de jeunes françaises, a décidé de changer de nationalité sportive pour enfiler la tunique du Sénégal. …
SF pour SOFOOT.com
