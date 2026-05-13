Mamadou Sangaré, le fier de Lens

Il est arrivé au RC Lens sans trop faire de bruit l’été dernier, puis on l’a vu sur le terrain : Mamadou Sangaré a mis la Ligue 1 à ses pieds et s’impose comme une belle promesse pour le foot malien. Son idole, Seydou Keita, n’a sûrement pas raté le phénomène.

Un héros sorti de nulle part, qui a activement contribué à la qualification de son équipe en Coupe d’Europe, ça ne vous rappelle personne ? Santiago Munez, le footballeur mexicain de la trilogie Goal , avait marqué les esprits en envoyant Newcastle en Ligue des champions grâce à son talent unique. Mamadou Sangaré en a fait de même, dans le monde réel, avec le RC Lens pour sa première saison dans le club artésien, avec son propre style. Le milieu de terrain de 23 ans n’est peut-être pas un finisseur hors pair, mais il possède une palette tellement précieuse, le rendant indispensable dans le système de Pierre Sage, neuf mois seulement après son arrivée. Technique, physique, récupération, projection, intelligence de jeu, solidité dans les duels, le Malien met toutes ses qualités de box-to-box au profit des Sang et Or après l’avoir fait au Rapid Vienne lors de la saison 2024-2025.

Impressionadíssim amb Mamadou Sangaré, del Lens. Ritmista, bon passador i el millor defensant cap endavant de la lliga. Només 23 anys i ja s'ha fet amb l'equip. Si tinc temps faré un fil, però de moment us deixo aquesta seqüència vs. Marseille.pic.twitter.com/vmusF3wBnF…

Par Cheickné Traoré pour SOFOOT.com