Mamadou Sakho : « Je roule en Smart ! »

Débarqué au Torpedo Kutaïsi en Géorgie en juin dernier, Mamadou Sakho s’était fait plutôt discret avant de réapparaître dans les médias sous une nouvelle casquette : celle de businessman. On est donc allé déconstruire les ressorts de la mentalité d’entrepreneur avec l’iroquoise la plus fameuse du football français.

Salut Mamad, comment tu t’es retrouvé au Torpedo Koutaïssi ? C’est pour le moins inattendu, comme destination.

C’est inattendu. Mais arrivé à un certain âge, est-ce que tu fais tes choix de vie selon ce qu’on attend de toi ? L’important est que ma famille soit heureuse et épanouie, que je continue à vivre de ma passion. Ma famille avait voyagé ici avant moi, il y a de bonnes écoles. La plage, le ski… Tbilissi est une ville magnifique, on n’y manque de rien et c’est une capitale vivante où il y a plein de choses à faire. C’est une destination sympa ! Je n’ai plus 20 ans à faire des choix tout seul, j’en ai 35 : je me déplace avec quatre enfants, ce ne sont pas les mêmes responsabilités. Ce qui compte, c’est d’abord leur bien-être. Puis, bien sûr, le projet sportif. On a l’objectif de jouer en Coupe d’Europe, avec les barrages de Ligue Conférence en juin.…

Propos recueillis par Baptiste Brenot, à Tbilissi pour SOFOOT.com