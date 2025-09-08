Mamadou Sakho et la France champions du monde (des créateurs)
Un peu mieux que les Mondiaux de Baston de regards ou de pierre-feuille-ciseaux (puits ?)
La France a remporté la première édition de la Coupe du monde des créateurs !!! En Malaisie, les créateurs de contenus français se sont imposés 1-0 en finale contre le Chili. Le but a été marqué par « Soldatheo » grâce à la règle du penalty MLS : le joueur se présente en duel face au gardien.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
