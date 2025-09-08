 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mamadou Sakho et la France champions du monde (des créateurs)
information fournie par So Foot 08/09/2025 à 09:45

Mamadou Sakho et la France champions du monde (des créateurs)

Mamadou Sakho et la France champions du monde (des créateurs)

Un peu mieux que les Mondiaux de Baston de regards ou de pierre-feuille-ciseaux (puits ?)

La France a remporté la première édition de la Coupe du monde des créateurs !!! En Malaisie, les créateurs de contenus français se sont imposés 1-0 en finale contre le Chili. Le but a été marqué par « Soldatheo » grâce à la règle du penalty MLS : le joueur se présente en duel face au gardien.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank