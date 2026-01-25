information fournie par So Foot • 25/01/2026 à 21:38

Malinovskyi envoie un coup franc de porc avec le Genoa

Genoa 3-2 Bologne

Buts : Malinovskyi (62 e ), Ekuban (78 e ) & Messias (90 e +1) pour le Genoa // L. Ferguson (35 e ) & Otoa (47 e , CSC) pour Bologne

Expulsion : Skorupski (56 e ) pour Bologne …

JB pour SOFOOT.com