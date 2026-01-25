Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Malinovskyi envoie un coup franc de porc avec le Genoa
information fournie par So Foot•25/01/2026 à 21:38
Malinovskyi envoie un coup franc de porc avec le Genoa
Genoa 3-2 Bologne
Buts : Malinovskyi (62
e
), Ekuban (78
e
) & Messias (90
e
+1) pour le Genoa // L. Ferguson (35
e
) & Otoa (47
e
, CSC) pour Bologne
