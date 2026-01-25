 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Malinovskyi envoie un coup franc de porc avec le Genoa
information fournie par So Foot 25/01/2026 à 21:38

Malinovskyi envoie un coup franc de porc avec le Genoa

Malinovskyi envoie un coup franc de porc avec le Genoa

Genoa 3-2 Bologne

Buts : Malinovskyi (62 e ), Ekuban (78 e ) & Messias (90 e +1) pour le Genoa // L. Ferguson (35 e ) & Otoa (47 e , CSC) pour Bologne

Expulsion : Skorupski (56 e ) pour Bologne

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Milan résiste à la Roma
    Le Milan résiste à la Roma
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:42 

    AS Rome 1-1 AC Milan Buts : Pellegrini (74 e , SP) pour la Roma // De Winter (62 e ) pour le Milan Dominée sur le terrain de l’AS Roma, l’AC Milan a réussi à accrocher un point (1-1) , ce dimanche soir, grâce notamment à un Mike Maignan héroïque. Les Rossoneri ... Lire la suite

  • Strasbourg s'amuse dans le nord et plonge Lille dans la crise
    Strasbourg s'amuse dans le nord et plonge Lille dans la crise
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:38 

    Lille 1-4 Strasbourg Buts : Fernández-Pardo (90 e +3) pour les Dogues // Panichelli (25 e ), Enciso (26 e ) et Godo (58 e et 72 e ) pour les Alsaciens Au nord, c’était les désillusions. En pleine réussite, Strasbourg s’est amusé sur la pelouse d’une équipe de Lille ... Lire la suite

  • Pour Philippe Diallo, les polémiques arbitrales « créent une forme de lien social »
    Pour Philippe Diallo, les polémiques arbitrales « créent une forme de lien social »
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:25 

    Dans un entretien fleuve accordé ce dimanche à nos confrères de Ouest-France , le président de la FFF Philippe Diallo débroussaille bon nombre de sujets, notamment ceux liés à l’arbitrage. Avec une take assez osée, dans une période où les arbitres sont énormément ... Lire la suite

  • Endrick affole déjà les stats en Ligue 1
    Endrick affole déjà les stats en Ligue 1
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:21 

    Il se souviendra de son voyage à Saint-Symphorien. Avec un triplé inscrit contre Metz avec l’OL ce dimanche, Endrick a réveillé les statisticiens d’Opta et s’est glissé aux côtés de quelques noms bien connus de notre championnat. Trois buts dans le même match à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank