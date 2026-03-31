Malick Fofana n'est pas encore sorti de l'auberge

Ça va les chevilles ? Visiblement, un peu mieux. L’Olympique lyonnais a claqué la nouvelle ce lundi dans un communiqué : Malick Fofana est repassé sur le billard pour se faire enlever tout le bazar chirurgical conçu pour rafistoler sa cheville droite en octobre dernier .

Le gamin à la coupe mémorable revient de loin. Alors qu’il était pressenti pour être l’une des attractions de la saison, l’international belge s’est pété la cheville droite face à Strasbourg le 27 octobre dernier, devant sortir sur civière. Mais le revoilà, tout pimpant, aidé par cette intervention bénigne pour terrasser son monde.…

SW pour SOFOOT.com