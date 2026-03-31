Malick Fofana n'est pas encore sorti de l'auberge
Ça va les chevilles ? Visiblement, un peu mieux. L’Olympique lyonnais a claqué la nouvelle ce lundi dans un communiqué : Malick Fofana est repassé sur le billard pour se faire enlever tout le bazar chirurgical conçu pour rafistoler sa cheville droite en octobre dernier .
Le gamin à la coupe mémorable revient de loin. Alors qu’il était pressenti pour être l’une des attractions de la saison, l’international belge s’est pété la cheville droite face à Strasbourg le 27 octobre dernier, devant sortir sur civière. Mais le revoilà, tout pimpant, aidé par cette intervention bénigne pour terrasser son monde.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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