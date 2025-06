Malick Fofana intéresse les gros poissons d’Angleterre

Encore une superbe nouvelle pour les Lyonnais.

Après le départ de Rayan Cherki à Manchester City, un autre Gone pourrait rejoindre l’Angleterre comme le rapporte L’Équipe . Une information confirmée par The Athletic . Selon les deux médias, de grosses écuries de Premier League sont intéressées par la jeune pépite lyonnaise Malick Fofana qui a réalisé une saison plus qu’honorable dans le Rhône (11 buts et 6 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues).…

RFP pour SOFOOT.com