Malgré une performance moyenne, le Real s'impose face à Valence
Valence CF 0-2 Real Madrid
Buts : Carreras (65 e ), Mbappé (90 e +1) pour les Merengues
Une victoire sans penalty pour le Real Madrid. Malgré une performance qui ne marquera pas l’histoire des Merengues, le Real a assuré l’essentiel en s’imposant sur la pelouse de Valence grâce aux réalisations d’Alvaro Carreras et de Kylian Mbappé (2-0).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer