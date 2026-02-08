 Aller au contenu principal
Malgré une performance moyenne, le Real s'impose face à Valence
information fournie par So Foot 08/02/2026 à 23:12

Valence CF 0-2 Real Madrid

Buts : Carreras (65 e ), Mbappé (90 e +1) pour les Merengues

Une victoire sans penalty pour le Real Madrid. Malgré une performance qui ne marquera pas l’histoire des Merengues, le Real a assuré l’essentiel en s’imposant sur la pelouse de Valence grâce aux réalisations d’Alvaro Carreras et de Kylian Mbappé (2-0).…

LB pour SOFOOT.com

