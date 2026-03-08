 Aller au contenu principal
Malgré une différence de buts de +61, ce club anglais n’est même pas premier de son championnat
information fournie par So Foot 08/03/2026 à 16:16

Rageant ? Un peu ! Ce samedi, le York City FC a validé son 26 e succès de la saison en 37 matchs de National League, le cinquième échelon anglais. Une victoire facile (3-1) contre Eastleigh, lors de laquelle les Minstermen ont franchi la barre des 100 buts inscrits toutes compétitions confondues. Ils pointent désormais à 102, dont 97 rien qu’en championnat. De quoi leur garantir le titre et une montée directe en League 2 ? Même pas !

⭐️ 102 AND COUNTING Mark Kitching's goal today was our 100th in all competitions this season!#YCFC🔴🔵 pic.twitter.com/3JH7KiqT5e…

JD pour SOFOOT.com

