Le patron de l'arbitrage turc placé en détention provisoire

Un scandale en chasse un autre. Quelques jours après avoir été interpellé avec six autres personnes, le président du Comité central des arbitres (MHK) de la fédération turque (TFF) Ferhat Gündogdu a été placé en détention provisoire . Ce verdict fort a été rendu ce vendredi par un tribunal d’Istanbul, à la suite d’ « allégations d’ingérence dans l’établissement des classements des arbitres, dans les désignations (d’arbitres pour les matchs), les processus de notation et de nomination, ainsi que les examens », pour lesquelles l’arbitre de Süperlig Yasin Kol a également été interpellé, en compagnie d’un juge de ligne.

Grand coup de balai à venir

Le patron de l’arbitrage turc est accusé de « falsification de documents officiels », d’« abus de confiance » et d’« acquisition illégale de données personnelles », rapporte l’agence de presse Anadolu, citée par l’AFP. En attendant la suite de l’enquête, son incarcération rappelle que le football turc n’est pas sorti de la tourmente. …

JD pour SOFOOT.com