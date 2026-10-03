L'ancien recruteur Éric Olhats visé par de nouveaux témoignages d'agressions sexuelles

Glaçant. Dans leur livre Dans la gueule du loup, paru le 30 septembre dernier, les auteurs Thomas Rabino et Fabien Touati ont enquêté sur la pédocriminalité dans le football français et reviennent sur le cas d’Éric Olhats , ancien recruteur connu pour avoir découvert Antoine Griezmann et condamné l’année dernières à six ans de prison pour atteintes sexuelles sur mineurs.

Soumission chimique

Dans son édition de ce samedi, Le Parisien a recueilli le témoignage de plusieurs anciennes victimes du prédateur, très actif au Pays basque. Mineur au moment des faits, Olivier (prénom d’emprunt), avance ainsi avoir été victime de soumission chimique : « Certaines choses sont floues, mais je sais que ça s’est passé. J’ai été drogué plusieurs fois chez lui », raconte au quotidien celui qui se souvient notamment avoir vu Olhats, dont il fréquentait régulièrement le domicile, « touiller un Coca-Cola, un pot rempli de poudre blanche posé sur la table. Il m’a dit que ça favorisait la récupération ». …

JD pour SOFOOT.com