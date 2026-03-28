Malgré un but de Lefort, la Mauritanie s'incline face à des champions du monde peu inspirés
Argentine 2-1 Mauritanie
Buts : Fernandez (17ᵉ) et Paz (32ᵉ) pour l’Albiceleste // Lefort (90ᵉ+4) pour les Mourabitounes
Oui, Lefort a marqué ! Alors qu’elle devait disputer la Finalissima, l’Argentine, qui n’a pas trouvé d’accord avec la fédération espagnole pour la tenue de la rencontre, affrontait vendredi à Buenos Aires la Mauritanie en match amical. Si sur le papier, ce match devait être une formalité face à la 115ᵉ nation au classement FIFA, l’Albiceleste l’a emporté sans convaincre (2-1). Enzo Fernández lance pourtant parfaitement les champions du monde en titre. Sur un service de Nahuel Molina, le milieu de Chelsea trompe Mamadou Diop d’un tir en première intention (1-0, 17 e ) . Rapidement, les hommes de Lionel Scaloni doublent la mise. Sur un coup franc direct, Nicolás Paz fait le break, bien aidé par le portier des Mourabitounes, pas exempt de tout reproche (2-0, 32ᵉ). Le premier but du joueur de Côme en sélection. Et puis après, plus grand-chose.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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