Emiliano Martinez tire la sonnette d'alarme pour l'Argentine

Il en a gros sur la patate. Après la victoire peu convaincante de l’Argentine face à la Mauritanie, 115ᵉ nation au classement FIFA, vendredi (2-1), Emiliano Martinez , l’une des rares satisfactions du côté de l’ Albiceleste avec Nico Paz, auteur d’un beau coup franc direct, a tapé du poing sur la table . Selon le portier d’Aston Villa, les champions du monde en titre n’affichent pas un niveau de jeu satisfaisant , à moins de trois mois de la Coupe du monde.

🇦🇷EMILIANO 'DIBU' MARTÍNEZ y su autocrítica:pic.twitter.com/BFXALHCRmh "Bastante flojo. Fue uno de los partidos que peor jugamos siendo un amistoso. Faltó juego, faltó velocidad. Trato de aparecer cuando me toca y nos llegaron demasiado. Al rival no los conociamos mucho, tenemos……

TM pour SOFOOT.com