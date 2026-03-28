Roberto De Zerbi risque de rater une belle opportunité à cause de ses propos sur Greenwood
Rien n’est oublié. Cité parmi les favoris pour remplacer Igo Tudor à la tête de Tottenham, englué à la 17ᵉ place de Premier League et à un point du premier relégable West Ham, Roberto De Zerbi pourrait voir cette belle opportunité lui passer sous le nez. La raison ? Ses prises de position au sujet de Mason Greenwood lorsqu’il était l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.
No to De Zerbi pic.twitter.com/TxShw3YjwY…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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