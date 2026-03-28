Klopp érige au rang de légende un joueur de Liverpool

Des mots doux. Interrogé suite à l’annonce du départ de Mohamed Salah de Liverpool cet été, son ancien entraîneur, Jürgen Klopp, a logiquement été dithyrambique envers l’international égyptien avec qui il a remporté huit trophées dont la Premier League et la Ligue des champions. « Depuis que je suis vraiment fan de Liverpool et que j’ai travaillé pour les clubs, il fait partie des plus grands de tous les temps, a soufflé l’Allemand . Quand on regarde les chiffres, on sait que c’est un joueur exceptionnel. Il a été un ambassadeur fantastique. »

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TM pour SOFOOT.com