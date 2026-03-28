 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Klopp érige au rang de légende un joueur de Liverpool
information fournie par So Foot 28/03/2026 à 12:15

Klopp érige au rang de légende un joueur de Liverpool

Klopp érige au rang de légende un joueur de Liverpool

Des mots doux. Interrogé suite à l’annonce du départ de Mohamed Salah de Liverpool cet été, son ancien entraîneur, Jürgen Klopp, a logiquement été dithyrambique envers l’international égyptien avec qui il a remporté huit trophées dont la Premier League et la Ligue des champions. « Depuis que je suis vraiment fan de Liverpool et que j’ai travaillé pour les clubs, il fait partie des plus grands de tous les temps, a soufflé l’Allemand . Quand on regarde les chiffres, on sait que c’est un joueur exceptionnel. Il a été un ambassadeur fantastique. »

🎙️ Jürgen Klopp : "Salah, un des plus grands de tous les temps"#beINSPORTS pic.twitter.com/ElTTWsW6QH…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emiliano Martinez tire la sonnette d'alarme pour l'Argentine
    Emiliano Martinez tire la sonnette d'alarme pour l'Argentine
    information fournie par So Foot 28.03.2026 11:44 

    Il en a gros sur la patate. Après la victoire peu convaincante de l’Argentine face à la Mauritanie, 115ᵉ nation au classement FIFA, vendredi (2-1), Emiliano Martinez , l’une des rares satisfactions du côté de l’ Albiceleste avec Nico Paz, auteur d’un beau coup ... Lire la suite

  • Le Sénégal prévoit de présenter le trophée de la CAN au Stade de France
    Le Sénégal prévoit de présenter le trophée de la CAN au Stade de France
    information fournie par France 24 28.03.2026 11:31 

    L'équipe du Sénégal, qui affronte le Pérou en match amical au Stade de France samedi, compte présenter le trophée de la CAN à ses supporters malgré la perte de son titre. La Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport concernant la ... Lire la suite

  • Roberto De Zerbi risque de rater une belle opportunité à cause de ses propos sur Greenwood
    Roberto De Zerbi risque de rater une belle opportunité à cause de ses propos sur Greenwood
    information fournie par So Foot 28.03.2026 11:20 

    Rien n’est oublié. Cité parmi les favoris pour remplacer Igo Tudor à la tête de Tottenham, englué à la 17ᵉ place de Premier League et à un point du premier relégable West Ham, Roberto De Zerbi pourrait voir cette belle opportunité lui passer sous le nez. La raison ... Lire la suite

  • Le nouveau maire de Paris tend la main aux dirigeants du PSG
    Le nouveau maire de Paris tend la main aux dirigeants du PSG
    information fournie par So Foot 28.03.2026 10:55 

    La fin du dialogue de sourds ? Fraîchement élu maire de Paris suite au second tour des municipales 2026, Emmanuel Grégoire se lance déjà dans un de ses vastes chantiers : rabibocher la mairie de Paris avec le PSG. Dans une interview pour le Parisien , l’ancien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank