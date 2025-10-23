Malgré Panichelli, Strasbourg se casse les dents sur Jagiellonia

Pour sa première à domicile en Europe cette saison, Strasbourg a dominé, pensait s'incliner sur la seule frappe cadrée des Polonais du Jagiellonia Białystok, mais s'est rappelé qu'il avait un sacré buteur. Joaquín Panichelli a arraché le nul et le Racing peut avoir des regrets (1-1).

Strasbourg 1-1 Jagiellonia Białystok

Buts : Panichelli (79 e ) // Stojinović (53 e ) pour les Polonais

Avant, quand un club français affrontait un club roumain, autrichien ou polonais un jeudi soir, il avait peur, alignait des jeunes inconnus et partait au casse-pipe. Depuis, le PSG a gagné la Ligue des champions, Lyon a dominé Utrecht, et Strasbourg est même allé gagné à Bratislava. Ce soir, les Alsaciens ont fait match nul à domicile contre le Jagiellonia Białystok (1-1) . Ce n’est pas terrible au niveau comptable, mais le Racing a tiré 23 fois et aura ultra dominé. Strasbourg n’a pas perdu un match à domicile en Coupe d’Europe depuis 1995. Et oui.…

UL pour SOFOOT.com