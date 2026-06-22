Malgré les pauses fraîcheur, on voit plus de football lors de ce Mondial

Malgré les pauses fraîcheur, on voit plus de football lors de ce Mondial

La FIFA a-t-elle enfin pris des mesures qui fonctionnent ? Selon une étude menée par Opta , le temps de jeu effectif de ce Mondial est bien plus élevé que lors de l’édition russe ou qatari.

D’après les chiffres de l’entreprise anglaise, ce Mondial affiche un temps de jeu effectif moyen de 57 minutes et 22 secondes pour des rencontres expédiées en 96 minutes, soit des matchs plus courts qu’au Qatar (101 minutes et 22 secondes) mais avec quasiment autant de ballon vivant (58 minutes et trois secondes). Comparé à la Russie, où le chrono s’arrêtait à 54 minutes et 52 sec de jeu réel pour 97 minutes de spectacle global, la progression est nette.…

EM pour SOFOOT.com