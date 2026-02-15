 Aller au contenu principal
Malgré la délocalisation de la rencontre, le Rayo Vallecano surprend l'Atlético et sort de la zone de relégation
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 18:11

Rayo Vallecano 3-0 Atlético de Madrid

Buts : Fran Pérez (40 e ), Valentín (45 e ), Mendy (76 e ) pour les Rayistas

La délocalisation parfois ça a du bon. Malgré les conditions difficiles pour le Rayo Vallecano après avoir du quitter son stade de Vallecas à cause d’une pelouse impraticable, les Franjirrojos ont trouvé refuge au stade de Butarque, antre habituel du club de Leganés. Le report de la date du match n’a pas non plus perturbé les protégés d’Iñigo Pérez qui se sont offerts le scalp du voisin colchonero (3-0), pourtant largement vainqueur du FC Barcelone jeudi en Coupe du Roi (4-0).…

LB pour SOFOOT.com

