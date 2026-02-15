Arsenal plie Wigan en 30 minutes
Arsenal 4-0 Wigan
Buts : Madueke (11 e ), Martinelli (18 e ), Hunt CSC (23 e ), Jesus (27 e )
Emballé, c’est pesé. Arsenal n’a fait qu’une bouchée du 22 e de League One, Wigan, ce dimanche en seizièmes de finale de la FA Cup (4-0). Le leader de la Premier League a plié l’affaire en moins d’une demi-heure. Déjà buteur contre Brentford trois jours plus tôt, Noni Madueke a profité d’une passe laser d’Eberechi Eze dans l’intervalle pour tromper Sam Tickle du plat du pied (1-0, 11 e ) . Gabriel Martinelli s’est montré tout aussi clinique au moment de croiser sa frappe dans le petit filet (2-0, 18 e ) .…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer