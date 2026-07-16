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Malgré la déception, le Prince William remercie les Three Lions pour leur parcours
information fournie par So Foot 16/07/2026 à 15:10

Malgré la déception, le Prince William remercie les Three Lions pour leur parcours

Malgré la déception, le Prince William remercie les Three Lions pour leur parcours

Son Altesse Royale is devastated . L’Angleterre courait après une finale mondiale depuis 60 piges, mais une remontée encore folle des Argentins (1-2) a privé les Three Lions de croire encore un peu plus au Graal, sous les yeux du Prince William, grand supporter de football. L’héritier au trône britannique se dit « dévasté » par ce scénario.

Il reste fier de ses joueurs

Dans un long message sur les réseaux sociaux, le prince William s’est exprimé après cette énième désillusion en compétition internationale : « Angleterre, vous avez tout donné et nous sommes tous fiers de vous , débute le supporter d’Aston Villa le plus connu. Merci à tous, sur et en dehors du terrain, pour ce tournoi incroyable. Votre combativité et votre conviction nous ont tous inspirés. L’équipe d’Angleterre la plus complète de l’histoire des compétitions. Gardez la tête haute. »

EM pour SOFOOT.com

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