Malgré la crise, Deutsche Bahn voit un retour aux bénéfices cette année

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

L'opérateur des chemins de fer allemands Deutsche Bahn s'attend à renouer avec les bénéfices en 2026, après un premier semestre dans le vert pour ses activités ferroviaires pour la première fois depuis 2019, mais le flot de problèmes lié à sa modernisation persiste.

Le résultat net du "cœur d'activité" du groupe basé à Berlin s'est élevé à 147 millions d’euros entre janvier et juin, soit 900 millions d'euros de plus que l'an dernier à la même période, selon un communiqué de résultats jeudi.

Si bien que le groupe détenu à 100% par l'Etat "s'attend également à être dans le vert sur l'ensemble de l’exercice 2026, malgré des risques, notamment chez DB Cargo (fret), liés à la conjoncture", précise le document.

Depuis sept ans, le rail allemand en crise n'avait plus dégagé de bénéfices sur un semestre, si l'on exclut sa pépite de la logistique Schenker que le groupe a vendue en 2025 pour se renflouer.

Mais au premier semestre, seul 59% des trains longue distance sont arrivés avec moins de six minutes de retard, quatre points de moins que l'an dernier.

"Je ne serai satisfaite que lorsque la qualité du trafic ferroviaire au quotidien sera elle aussi pleinement convaincante", déclare dans le communiqué Evelyn Palla, patronne de la Deutsche Bahn depuis septembre après le limogeage de son prédécesseur.

Infrastructures délabrées, endettement, clients mécontents et suppressions d'emplois... elle a de nombreux défis d'ampleur à relever, qui rendent le gouvernement allemand de plus en plus nerveux.

Jugé incapable par le chancelier Friedrich Merz de retourner la situation, le ministre des Transports Patrick Schnieder a été remercié mercredi, après un an en poste.

Berlin a mis à disposition de la Deutsche Bahn plus d'une centaine de milliards d'investissements d'ici la fin de la décennie pour sa modernisation. Près de 3,9% du budget fédéral seront dédiés au ferroviaire en 2027, moins que cette année.

Sur les 40 grands axes ("corridors") ciblés d'ici 2036, six ont été complètement rénovés, mais le groupe doit accélérer.

Au premier semestre, les investissements bruts de Deutsche Bahn ont progressé de 18% sur un an, à 8,7 milliards d’euros, un record selon le communiqué.

Ce qui a en revanche alourdi l'endettement net du groupe d'un milliard, à 21,6 milliards d'euros.

Le nombre de voyageurs a par ailleurs progressé de 1,7%, car de nombreuses personnes "ont délaissé la voiture pour le train en raison de la hausse des prix du carburant" liée à la guerre au Moyen-Orient, note le porte-parole de DB Achim Stauss.

Cela a profité au chiffre d’affaires, en hausse de 1,8% sur un an à 13,6 milliards d’euros.

Le résultat opérationnel ajusté (EBIT) a lui grimpé à 415 millions d’euros, après une perte de 239 millions l'an dernier.