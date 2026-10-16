Malakoff Humanis : le directeur général perd la confiance des partenaires sociaux

Thomas Saunier à Paris, le 18 décembre 2018. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les partenaires sociaux à la barre de Malakoff Humanis, un poids lourd des assurances complémentaires santé et retraite, ont estimé jeudi que leur confiance dans le directeur général du groupe Thomas Saunier était "ébranlée", annonçant des "décisions nécessaires" pour début novembre.

"Après un large échange", les membres du conseil d'administration de Malakoff Humanis (10.500 salariés) "constatent que la confiance envers le directeur général est ébranlée", selon un communiqué du groupe diffusé dans la soirée.

"Conscients des conséquences de la situation actuelle sur le groupe, ses clients et ses salariés, les administrateurs se sont accordés pour que les instances de Malakoff Humanis prennent les décisions nécessaires début novembre", ajoute le communiqué, sans plus de précision.

"La majorité du conseil d'administration ne maintient pas sa confiance au directeur général", a indiqué de son côté à l'AFP Rui Portal, secrétaire national de la CFDT.

"Il est acquis qu'un conseil d'administration exceptionnel sera convoqué en procédure d'urgence" début novembre pour en tirer les conséquences, a-t-il expliqué.

En juin, le siège de Malakoff Humanis (MH) a été perquisitionné dans le cadre d'une enquête ouverte par le Parquet national financier (PNF) pour "corruption active et passive commise en bande organisée".

Le PNF s'intéresse aux activités de Thomas Vendôme Investissement (TVI), un intermédiaire financier qui agit comme apporteur d'affaires à des sociétés de gestion de fonds comme celle qu'utilise MH pour gérer les milliards d'euros dont il a la charge, dans son activité d'assureur.

La justice cherche notamment à savoir si TVI a versé des rétrocommissions ou d'autres avantages à des dirigeants de MH pour que le groupe confie des fonds à gérer à ses clients.

Avec 10.500 salariés, un chiffre d'affaires de 8,37 milliards d'euros, et plus de 72 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Malakoff Humanis est un poids lourd du secteur de la complémentaire santé, de la prévoyance et de l'épargne, géré de façon paritaire par les partenaires sociaux.

Malakoff Humanis est également l'un des piliers de l'Agirc-Arrco, le système de retraite complémentaire du privé, dont il gère une petite partie des réserves (estimées au total à 90 milliards d'euros).