Des incendies font quatre morts en Indonésie et asphyxient la région

Des pompiers luttent contre un incendie à Banjarbaru, en Indonésie, le 13 octobre 2026 ( AFP / MUDA SAGALA )

Quatre personnes ont perdu la vie jeudi sur l'île indonésienne de Java en luttant contre des incendies, dont les fumées se répandent dans plusieurs pays voisins et plongent la région dans une grave pollution atmosphérique, ont indiqué les autorités.

Singapour figure vendredi matin en tête du classement des grandes villes les plus polluées au monde selon le site de surveillance de la qualité de l'air IQAir. Kuala Lumpur occupe la deuxième place et Jakarta la sixième.

Le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, s'est engagé à prendre des mesures contre les entreprises qui s'avéreraient responsables des feux indonésiens.

"Nous cherchons à identifier les entreprises qui pourraient être responsables de ces incendies", a déclaré Lawrence Wong sur Facebook jeudi soir.

"Lorsque cela s'avérera fondé, nous prendrons des mesures en vertu de la loi singapourienne sur la pollution transfrontalière par la brume sèche et nous étudierons également la possibilité d'une action conjointe avec d'autres pays", a-t-il ajouté.

Des experts juridiques ont toutefois souligné qu'il existait peu de recours pour poursuivre les entreprises responsables de la pollution actuelle, qui a entraîné la fermeture d'écoles en Asie du Sud-Est, et fait exploser le nombre de personnes souffrant de troubles respiratoires.

La pollution atmosphérique à Singapour atteignait vers 06H30 GMT vendredi un pic de 247 sur l'indice de qualité de l'air du site suisse IQAir, c'est-à-dire des niveaux "très nocifs pour la santé".

Les fuméres toxiques des incendies à Palangkaraya, en Indonésie, le 15 octobre 2026 ( AFP / Afan Anugerah )

La loi singapourienne vise à sanctionner les entreprises dont les activités hors de la cité-État provoquent ou contribuent à des niveaux malsains de fumée toxique à Singapour.

Mais il est difficile d'établir les responsabilités, car cela nécessite que les autorités partagent des cartes localisant les foyers d'incendie, tandis que des droits fonciers contradictoires ou se chevauchant peuvent encore compliquer la situation.

Singapour avait mené des enquêtes sur quatre entreprises indonésiennes pour leur rôle présumé dans un épisode de fumée transfrontalière en 2015, suscitant des tensions diplomatiques. Ces enquêtes sont aujourd'hui toujours ouvertes.

Quatre morts

Des passants équipés de masques dans une rue de Singapour le 16 octobre 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

La fumée impactant Singapour et ses voisins provient des incendies qui ravagent l'Indonésie. Dans le parc national de Bromo Tengger Semeru, dans l'est de Java, quatre personnes ont perdu la vie jeudi en luttant contre les flammes, a indiqué le ministère indonésien des Forêts.

Il s'agissait de deux officiers du parc et deux gardiens de sécurité, selon le porte-parole du parc national, Endrip Wahyutama. Deux autres personnes ont été grièvement brûlées.

Et la situation ne semble pas s'améliorer. Le ministère des Forêts a fait état de 799 points chauds jeudi soir dans le pays, contre 372 la veille. Ils correspondent à des zones où les satellites détectent des températures inhabituellement élevées, mais qui ne se traduisent pas toujours sous forme d'incendie.

L'Indonésie lutte régulièrement contre des feux de forêt durant la saison sèche, qui dure en général d'avril à octobre.

Mais les feux qui ont détruit plus de 900.000 hectares, selon les dernières évaluations, se sont intensifiés cette année en raison du puissant phénomène météorologique El Niño.

Toutefois, des experts soulignent que les facteurs humains jouent également un rôle crucial, pointant notamment le défrichement par brûlis et des décennies de dégradation forestière.