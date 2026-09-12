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Mal embarqué à Sunderland, Arsenal continue tout de même son sans faute
information fournie par So Foot•12/09/2026 à 23:03
Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano Buts : Mbappé (14 e , sp, 90 e +1), Carreras (17 e ), Bellingham (35 e ) pour les Merengues // Camello (51 e ) pour les Franjirrojos Pretends to be shocked . Surpris par le Betis la semaine dernière, le Real Madrid a repris sa marche ...
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De passage en Irlande pour une visite qui s'annonçait davantage consacrée au golf qu'à la diplomatie, Donald Trump a pris son monde de court samedi en plaidant pour une Irlande "unifiée". Le dirigeant républicain, en déplacement avant tout pour assister à l'Open ...
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