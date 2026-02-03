 Aller au contenu principal
Bilan du mercato : la France vend, l'Angleterre et la MLS dépensent
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 20:42

Les soldes se sont bien passés. Terminé depuis ce lundi soir (sauf en Turquie), le mercato d’hiver 2025-2026 a encore une fois montré qui avait des sous, et qui n’en avait pas. En gros, la Premier League a fait les poches des autres. Les clubs anglais ont dépensé plus de 450 millions d’euros en janvier , pour 289 millions d’euros récoltés. Manchester City, a lui seul, a sorti 95 millions d’euros de ses poches . Cinq clubs anglais (Manchester City, Crystal Palace, West Ham, Tottenham et Bournemouth) figurent parmi les dix clubs les plus dépensiers au monde. Derrière la Premier League, la MLS, avec l’Inter Miami notamment, et la Bundesliga commencent l’année avec une balance de transfert négative.

Solde positif pour les clubs de Ligue 1

La Ligue 1, avec près de 148 millions d’euros récoltés et 105 millions de dépenses, affiche un solde positif de près de 43 millions d’euros . Le Paris FC et l’OL font partie des clubs qui ont plus dépensé que gagné d’argent. La Liga affiche aussi un bilan dans le vert.…

