Des banderoles hostiles au Vélodrome avant OM-Rennes

Sous pression. C’est le mot qui correspond à ce que peuvent ressentir les joueurs marseillais, ce mardi soir, à l’approche du match contre le Stade rennais en huitièmes de finale de Coupe de France.

Après une réunion la veille entre supporters, dirigeants, joueurs et entraîneur, les virages du Vélodrome ont fait passer des messages à moins d’une heure du coup d’envoi de la rencontre.…

CG, au Vélodrome pour SOFOOT.com