Mais qui a muselé l’attaque du LOSC ?
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 23:12

Sur ses 87 derniers tirs en championnat, le LOSC n’a réussi à marquer que deux fois. Un chiffre inquiétant qui s’étend sur la scène européenne où les mêmes carences se font apercevoir. Les blessures s’enchaînent, les habituels tauliers s’éteignent et c’est tout le système Genesio qui s’enraye.

À l’heure où la France brille grâce à des athlètes qui ont pour principal objectif de tirer au milieu de cibles d’un diamètre de 45 millimètres placées à 50 mètres après avoir parcouru 2,5 kilomètres à ski, les attaquants du LOSC galèrent à régler la mire face à un but de 7,32 mètres sur 2,44, certes protégé par un gardien. Avant d’affronter l’Étoile rouge en barrage, les Nordistes seraient bien inspirés d’aller prendre quelques cours avec les Bleus du biathlon pour tenter de se rapprocher des stats d’Émilien Jacquelin ou de Julia Simon parce que pour le moment, en 2026 et en Ligue 1, ils n’ont planté que 2 buts en 87 tirs.

S’il a inscrit l’unique but de la rencontre contre Fribourg, sur penalty, lors de la dernière journée de phase de ligue de C3, Olivier Giroud incarne mieux que personne l’inefficacité persistante, puisqu’il n’a plus fait mouche depuis 9 matchs en championnat, une disette qu’il n’a connu qu’une seule fois dans sa carrière (10 rencontres consécutives de Premier League avec Arsenal en 2019-2020). Si l’on dézoome, hormis ce doublé contre le Paris FC en novembre, l’ancien avant-centre des Bleus n’a trouvé le chemin des filets que lors des deux premières journées.…

