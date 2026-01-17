 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mais que va faire Morgan Schneiderlin à Strasbourg ?
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 22:07

Mais que va faire Morgan Schneiderlin à Strasbourg ?

Mais que va faire Morgan Schneiderlin à Strasbourg ?

Nommé responsable des prêts (ou loan manager , ça sonne mieux) de Strasbourg, Morgan Schneiderlin va devoir prouver que ce poste a une réelle utilité. Son expérience en Angleterre parle pour lui, c’est là-bas que se forment les meilleurs.

« Emploi fictif » , « travail inventé » ou encore « responsable des balais » . L’espace commentaires de n’importe quel réseau social est rarement l’endroit privilégié par les grandes écoles pour former la future élite de la nation, mais celui sous le post du RCSA annonçant l’arrivée de Morgan Schneiderlin comme responsable des prêts du club a particulièrement été pollué par les messages vindicatifs. Les supporters n’ont sans doute rien contre le natif de Strasbourg, ils fustigent simplement ce recrutement qui leur semble une nouvelle fois dicté par BlueCo.

Rien de révolutionnaire

En juillet 2022, ils étaient beaucoup moins tendus lorsque Mehdi Keller (fils du président) était nommé… loan manager , lui aussi. Depuis, le terme « multipropriété » est entré dans le patois local, et Morgan Schneiderlin a déjà fait l’amère expérience de l’évolution. Pourtant, l’ancien milieu de l’équipe de France est convaincu de la nécessité de son poste. « Pour certaines personnes, c’est nouveau. Moi qui étais en Angleterre pendant longtemps, j’ai connu ce job par le biais d’autres personnes qui suivaient des joueurs en prêt » , a-t-il indiqué, dans la vidéo de présentation. Car oui, être responsable des prêts n’est autre que – attention, scoop ! – suivre les joueurs prêtés par le Racing et ne pas les abandonner dans la nature.…

Tous propos recueillis par EL, sauf mention.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Que se passe-t-il avec IShow Speed en Algérie ?
    Que se passe-t-il avec IShow Speed en Algérie ?
    information fournie par So Foot 18.01.2026 00:18 

    Show devant. Sans qu’on ne sache toujours pourquoi il est devenu célèbre, IShowSpeed a fait parler de lui en Algérie. Le roi du spectacle, celui qui avait taclé Kaká lors d’un événement caritatif a reçu un drôle d’accueil au stade Nelson-Mandela d’Alger. En tournée ... Lire la suite

  • «Mes joueurs étaient en danger » : Pape Thiaw se plaint de l'organisation de la CAN
    «Mes joueurs étaient en danger » : Pape Thiaw se plaint de l'organisation de la CAN
    information fournie par So Foot 17.01.2026 23:56 

    La technique pour chauffer son équipe ? Pape Thiaw s’est plaint de l’organisation du déplacement des Sénégalais à Rabat. Sortis à pied du train qui les emmenait à Rabat ce vendredi, les Lions ont dû marcher quelques mètres sur le parvis avant d’entrer dans le car, ... Lire la suite

  • Avant Liverpool, l'OM profite de la douceur angevine
    Avant Liverpool, l'OM profite de la douceur angevine
    information fournie par So Foot 17.01.2026 23:14 

    Une énorme première mi-temps a permis à l'OM de dérouler à Angers, devenant la meilleure attaque de Ligue 1. Une jolie manière de préparer l'accueil de Liverpool en Ligue des champions. Angers 2-5 OM Buts : Sbaï (45 e +2) et Allevinah (90 e +2) pour le Sco // Gouiri ... Lire la suite

  • Sénégal-Maroc : plus c’est Lion, plus c’est bon
    Sénégal-Maroc : plus c’est Lion, plus c’est bon
    information fournie par So Foot 17.01.2026 23:03 

    Aussi réussie d’un point de vue organisationnel que frustrante sur le plan du jeu, la finale de la CAN 2025 met aux prises les deux nations qui pouvaient objectivement se présenter comme étant les mieux armées du continent. Si les hôtes marocains ont une occasion ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank