Mais que va faire Morgan Schneiderlin à Strasbourg ?

Nommé responsable des prêts (ou loan manager , ça sonne mieux) de Strasbourg, Morgan Schneiderlin va devoir prouver que ce poste a une réelle utilité. Son expérience en Angleterre parle pour lui, c’est là-bas que se forment les meilleurs.

« Emploi fictif » , « travail inventé » ou encore « responsable des balais » . L’espace commentaires de n’importe quel réseau social est rarement l’endroit privilégié par les grandes écoles pour former la future élite de la nation, mais celui sous le post du RCSA annonçant l’arrivée de Morgan Schneiderlin comme responsable des prêts du club a particulièrement été pollué par les messages vindicatifs. Les supporters n’ont sans doute rien contre le natif de Strasbourg, ils fustigent simplement ce recrutement qui leur semble une nouvelle fois dicté par BlueCo.

Rien de révolutionnaire

En juillet 2022, ils étaient beaucoup moins tendus lorsque Mehdi Keller (fils du président) était nommé… loan manager , lui aussi. Depuis, le terme « multipropriété » est entré dans le patois local, et Morgan Schneiderlin a déjà fait l’amère expérience de l’évolution. Pourtant, l’ancien milieu de l’équipe de France est convaincu de la nécessité de son poste. « Pour certaines personnes, c’est nouveau. Moi qui étais en Angleterre pendant longtemps, j’ai connu ce job par le biais d’autres personnes qui suivaient des joueurs en prêt » , a-t-il indiqué, dans la vidéo de présentation. Car oui, être responsable des prêts n’est autre que – attention, scoop ! – suivre les joueurs prêtés par le Racing et ne pas les abandonner dans la nature.…

Tous propos recueillis par EL, sauf mention.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com