Mathieu Gorgelin décroche un nouveau rôle de doublure

Casting réussi. Ce lundi, le RC Lens a officialisé l’arrivée de Mathieu Gorgelin comme deuxième gardien. Suite à la blessure longue durée de Régis Gurtner, il était nécessaire de trouver une solution de taille pour suppléer Robin Risser. C’est chose faite avec le portier formé à l’Olympique lyonnais qui arrive en renfort jusqu’en juin prochain chez les Sang et Or .

Mathieu Gorgelin, au Racing pour faire la paire 🧤 Gardien complet au vécu important, l'Aindinois rallie l'Artois pour partager son expérience et sa rigueur. Le dernier rempart de 35 ans a paraphé un contrat avec le club sang et or jusqu’en juin 2026. ✍️#Gorgelin2026…

SW pour SOFOOT.com