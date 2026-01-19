Kylian Mbappé au soutien de Brahim Diaz

Brahim Diaz a connu meilleur dimanche. Et ça, son coéquipier du Real Madrid, Kylian Mbappé, l’a bien compris. Après sa tentative de panenka ratée en finale de la CAN (et au bout du temps additionnel), l’attaquant marocain et toute son équipe ont assisté, impuissants, au sacre du Sénégal (1-0 a.p.). De quoi laisser échapper quelques larmes difficiles à cacher une fois installé sur le banc des Lions de l’Atlas lors de la prolongation.

Interrogé ce lundi lors de la conférence de presse avant le match Real Madrid-Monaco sur la situation de son partenaire, Mbappé lui a témoigné son soutien direct, en passant par son cher et tendre Achraf Hakimi. « Je lui ai envoyé un message, je ne l’ai pas encore eu. J’ai passé la moitié de la nuit au téléphone avec Achraf (Hakimi), je sais très bien tout ce qui s’est passé. C’est difficile. » …

CM pour SOFOOT.com