Football: La FIFA annonce une dotation record pour le Mondial 2026

Le logo de la FIFA

La dotation globale de la Coupe du monde ‍2026 va atteindre un niveau record de 727 millions de dollars (619,6 millions d'euros), soit 50% ‌d'augmentation par rapport à l'édition précédente, a annoncé la FIFA mercredi.

La plus grande ​part (655 millions de dollars) sera reversée en ⁠fonction des performances des 48 nations participantes avec notamment 50 millions de ⁠dollars pour ‍l'équipe championne du monde et 33 millions ⁠de dollars pour celle qui sera finaliste.

"La Coupe du monde de la FIFA 2026 ​sera également innovante en termes de contribution financière à la communauté mondiale du football", a ⁠déclaré Gianni Infantino, le président ​de la FIFA, dans un communiqué.

Les 16 ​nations éliminées ​dès la phase de groupes empocheront neuf ​millions de dollars, ⁠tandis que chaque nation qualifiée recevra 1,5 million de dollars pour couvrir ses frais de préparation.

Le Conseil de la FIFA a également ‌confirmé que la première édition de la Coupe du monde des clubs féminine se déroulerait du 5 au 30 janvier 2028.

(Rédigé par Martyn Herman, version française Vincent Daheron, édité ‌par Tangi Salaün)