Delphine Cascarino quitte son club

Une arrive, une autre s’en va. Ce dimanche, le San Diego Wave a officiellement annoncé que l’internationale française Delphine Cascarino et le club de NWSL étaient parvenus à un accord commun pour une résiliation de contrat.

La joueuse de 28 ans quitte ainsi les Californiennes seulement cinq jours après l’officialisation de l’arrivée de l’attaquante brésilienne Ludmila. Il est tout à fait envisageable que le transfert de la Brésilienne ait été anticipé en vue du départ de la Française.…

JE pour SOFOOT.com