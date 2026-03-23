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Mais que pouvait bien faire Memphis Depay avec son téléphone en plein match ?
information fournie par So Foot 23/03/2026 à 09:56

Mais que pouvait bien faire Memphis Depay avec son téléphone en plein match ?

Mais que pouvait bien faire Memphis Depay avec son téléphone en plein match ?

Quand d’autres y fument… Memphis Depay, lui, s’est fait rappeler à l’ordre pour avoir utilisé son téléphone sur le banc de touche . Sorti à cause d’une gêne à la cuisse droite à la 22 e minute du match du Corinthians face à Flamengo (1-1), le Néerlandais s’est douché, puis est revenu sur le banc pour soutenir ses coéquipiers.

En deuxième période, il a été surpris en train d’utiliser son téléphone, ce qui est interdit par le règlement . Deux membres du staff sont vite apparus pour lui ordonner de le remettre dans sa poche. On pensait justement qu’il ne pouvait plus rien y mettre……

EA pour SOFOOT.com

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