Hambourg a trouvé un moyen drastique pour punir un délinquant de la route

Hambourg a trouvé un moyen drastique pour punir un délinquant de la route

Non, on ne fait pas ce qu’on veut sur une autobahn allemande. Jean-Luc Dompé, arrêté en janvier dernier pour conduite en état d’ivresse , avait été lourdement sanctionné par Hambourg avec deux matchs de suspension et une amende de 100 000 euros. Cette fois, son club veut marquer le coup de manière pédagogique.

Un retour sur les bancs de l’école

Pour s’assurer que son joueur a bien retenu la leçon, le HSV a obligé à acheter 10 000 gilets jaunes avec ses propres moyens, et les distribuer par lui-même dans des écoles maternelles et primaires .…

AR pour SOFOOT.com