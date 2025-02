information fournie par So Foot • 26/02/2025 à 19:08

Mais qu’arrive-t-il à Mike Maignan ?

Pour la première fois de sa carrière de titulaire, Mike Maignan vit une saison galère. En difficulté à l’AC Milan, le gardien de but doit tenter de redresser la barre et anticiper la concurrence, notamment chez les Bleus.

C’est une histoire de mauvais timing, de période un peu grise. Celle qui, en deux semaines, vous fait passer pour le dindon de la cage. Un moment de flottement, que traverse actuellement Mike Maignan avec l’AC Milan. Face à Feyenoord, en barrages allers de phase finale de Ligue des champions, le gardien de but a d’abord laissé échapper de ses mains une frappe mollassonne d’Igor Paixão. Feyenoord finira par se qualifier, bien aidé par ce coup de pouce. Contre le Torino, le portier a cette fois dégagé dans le dos de son coéquipier Malick Thiaw et encaissé l’un des pions gags de la saison. Le Torino finira par s’imposer. Deux matchs, deux erreurs et un court résumé de la saison galère de Maignan qui, à l’image de son club milanais, paraît à côté de ses pompes. Alors sans évidemment tomber dans l’alarmisme, un instant d’analyse est de rigueur.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com