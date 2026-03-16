L'UEFA très clémente avec Chelsea avant le retour contre le PSG

Bousculer quelqu’un volontairement et s’en tirer sans sanction, chiche ? Pedro Neto a relevé le défi haut la main. Après que l’ailier de Chelsea a poussé un ramasseur de balles mercredi dernier au Parc des Princes lors du huitième aller de Ligue des champions (5-2), l’UEFA a ouvert une enquête disciplinaire dont le verdict vient de tomber.

Résultat : l’international portugais au sang chaud n’écope d’aucune amende ni d’aucune suspension. La commission de discpline de l’UEFA lui a adressé un simple avertissement . Il pourra donc taper le cuir à Stamford Bridge ce mardi pour tenter de gratter une qualification presque improbable en quarts de finale.…

SW pour SOFOOT.com