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L'UEFA très clémente avec Chelsea avant le retour contre le PSG
information fournie par So Foot 16/03/2026 à 17:35

L'UEFA très clémente avec Chelsea avant le retour contre le PSG

L'UEFA très clémente avec Chelsea avant le retour contre le PSG

Bousculer quelqu’un volontairement et s’en tirer sans sanction, chiche ? Pedro Neto a relevé le défi haut la main. Après que l’ailier de Chelsea a poussé un ramasseur de balles mercredi dernier au Parc des Princes lors du huitième aller de Ligue des champions (5-2), l’UEFA a ouvert une enquête disciplinaire dont le verdict vient de tomber.

Résultat : l’international portugais au sang chaud n’écope d’aucune amende ni d’aucune suspension. La commission de discpline de l’UEFA lui a adressé un simple avertissement . Il pourra donc taper le cuir à Stamford Bridge ce mardi pour tenter de gratter une qualification presque improbable en quarts de finale.…

SW pour SOFOOT.com

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