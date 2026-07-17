Mais c’est quoi ce chant des joueurs argentins qui fait tant polémique ?

Pas de quoi en faire une chorale. En quête d’une quatrième étoile, ce dimanche face à l’Espagne, les joueurs argentins ont pris l’habitude d’entonner un chant bien à eux composé pour la gloire de Lionel Messi et de Diego Maradona. Explications des paroles.

Ganamos la tercera con Lionel , Nous avons gagné la troisième avec Lionel, Queremos ser campeones otra vez. Nous voulons être champions une nouvelle fois. Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar, Et 32 ans plus tard, la Scaloneta va venger La Copa que le robaron al diez, La Coupe qu’ils ont volée au 10 la que no nos dejaron levantar. Celle qu’on ne nous a pas laissée soulever Quiero ver la cuarta estrella, Je veux voir la quatrième étoile brillar en la camiseta. briller sur le maillot Soy argento de la cuna hasta el cajón… Je suis Argentin du berceau au cercueil Por Malvinas, por el Diego Pour les Malouines, pour Diego Por la ultima de Leo… Pour la dernière de Léo Argentina quiero verte bicampeón Argentine, je veux te voir double championne Soy hincha de la Selección, Je suis un supporter de la Sélection la aliento con el corazón. je l’encourage avec le cœur …

EM pour SOFOOT.com