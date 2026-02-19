 Aller au contenu principal
Maignan offre un but à Côme
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 00:14

Solidaire avec Lucas Chevalier ? Une petite erreur de Mike Maignan a pénalisé l’AC Milan, freiné par Côme lors de ce match en retard de la 24 ème journée de Serie A (1-1) . Alors qu’il avait tranquillement la balle à l’entrée de sa surface, le gardien des Bleus a raté sa relance . Elle a atterri dans les pieds de Nico Paz, qui a ouvert le score dans la foulée. Les Milanais loupent l’occasion de prendre sept points d’avance sur Naples, deuxième.

Sous les yeux de l’entraîneur des gardiens des Bleus

Une sortie lointaine de Jean Butez, portier français de l’équipe d’en face, a permis à Rafael Leão et aux Milanais de poursuivre leur série d’invincibilité en Serie A, désormais portée à 24 rencontres. Le Portugais, ancien coéquipier de Maignan n’ pas été ingrat après la rencontre, au micro de Sky Italia : « Il nous a sauvés à de nombreuses reprises. » Franck Raviot, spectateur de la rencontre selon L’Équipe , et entraîneur des gardiens de l’équipe de France, a du moins apprécier.…

UL pour SOFOOT.com

